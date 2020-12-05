«الأرصاد» يحذر من الرياح على سواحل بنغازي والخمس ومصراتة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، من الرياح التي تهب غدا الأحد على سواحل كل من بنغازي والخمس ومصراتة.



وقال المركز إنه يحذر من رياح جنوبية شرقية نشطة على ساحل بنغازي تتراوح سرعتها إلى ما بين 25 و30 عقدة، بداية من السابعة صباح غد الأحد إلى الثانية ظهرا، ومن رياح غربية إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية خلال الفترة ذاتها على ساحل الخمس ومصراتة، تتفاوت سرعتها ما بين 25 و30 عقدة.



قبل ذلك، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تميل درجات الحرارة اليوم السبت إلى الدفء نهارا على أغلب مناطق ليبيا مع رياح نشطة على مناطق الشمال، فيما تسجل الحرارة انخفاضا ملحوظا غدا الأحد على مناطق غرب ليبيا.