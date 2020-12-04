بالصور.. انطلاق مشروع السلام من خلال الأطفال في سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 ديسمبر 2020, 01:37 صباحا
أطفال مشاركون في مشروع السلام من خلال الأطفال بساحة مدرسة شهداء تاقرفت للتعليم الأساسي بسرت. (بلدية سرت)

انطلقت اليوم أعمال مشروع السلام من خلال الأطفال بساحة مدرسة شهداء تاقرفت للتعليم الأساسي بسرت، والذي تنظمه منظمة «مبادر» للتنمية الشريك المحلى لبرنامج الأمم المتحدة للطفولة والأمومة «يونسيف» ضمن أعمال مشروع شباب سرت 2020 .

ويتواصل هذا المشروع لمدة عام ويستهدف مشاركة 800 طالب وطالبة من الفئة العمرية من 13 عاما إلى 18 عاما ولكافة المدارس الواقعة داخل مدينة سرت وضواحى المدينة، وفق مسؤول إدارة الاعلام والعلاقات ببلدية سرت.

ويتضمن الهيكل العام للمشروع خمسة أندية للرسم، والمهارات الحياتية، وكرة القدم، والكرة الطائرة، كرة السلة والصحافة، وسيتلقى الطلاب المستهدفيين بالمشروع التدريب والاستفادة من خلال تخصص كل نادى باشراف متخصصين.

وخلال حفل الافتتاح، شارك طلاب فريق النشاط المدرسي بمراقبة التعليم بسرت بعروض رياضية وموسيقية واغنية تنادى بالسلام بعنوان «أعطونا السلام»، والقيت كلمات المجلس التسييري للبلدية ومراقبة التعليم وقطاع التخطيط والمجلس الاجتماعى لقبائل سرت، وجامعة سرت، وإدارة المشروع اكدت أهمية هذا المشروع فى بناء جيل واع ومثقف من الطلاب.

حضر احتفالية انطلاق المشروع رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، ومدير قطاع التخطيط بالبلدية م. عمار العباني، ورئيس المجلس الاجتماعى لقبائل سرت الشيخ مفتاح مرزوق.

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