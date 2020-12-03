تعليق أنشطة تجمع تاناروت للإبداع الليبي إلى حين إشعار آخر

زائرة تلتقط صورة لأحد المعارض الفنية التي نظمها في وقت سابق تجمع تاناروت (أرشيفية: بوابة الوسط).

أعلن تجمع تاناروت للإبداع الليبي تعليق أنشطته الثقافية كافة إلى حين إشعار آخر.

وقال التجمع في بيان مقتضب: «نأسف لاضطرارنا إلى هذا الإجراء حرصا على سلامة أعضاء التجمع ورواده، ودفعا لأي ضرر قد ينجم عن استمرار حملة التشويه والتحريض»، وفق ما نشره عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

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وأصدر التجمع، الأربعاء الماضي، بيانا جاء فيه: «يأسف تجمع تاناروت للإبداع الليبي على ما تقوم به الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في الحكومة الليبية من تشويه وتحريض على التجمع وأعضائه، وكتابة شكاوى كيدية تحوي كثيرًا من المغالطات والتشويه لأنشطة تاناروت وأعضائه».