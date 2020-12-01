بالصور: باشاغا يستمع لمشاكل مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بـ«داخلية الوفاق»

جولة وزير الداخلية فتحي باشاغا بمكاتب إدارات الوزارة. الثلاثاء 1 ديسمبر (داخلية الوفاق)

استمع وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، لشروح وافية من قبل مديري الإدارات ورؤساء الأقسام، والمكاتب عن سير العمل والمشاكل والعراقيل التي تواجههم في أداء مهامهم.

جاء ذلك خلال جولة الوزير التفقدية التي شملت الإدارات والمكاتب بديوان وزارة الداخلية، وفقًا لبيان المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني على «فيسبوك».

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واطلع الوزير خلال هذه الجولة على سير العمل بهذه الإدارات والأقسام والمكاتب التابعة لها، والجهود التي يقوم بها منتسبوها في تأدية مهامهم الأمنية والإدارية.

وتأتي هذه الجولة لمتابعة سير العمل بجميع المكونات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، والوقوف على جميع المشاكل والعراقيل التي تواجهها وإيجاد الحلول لها.

رافق الوزير خلال الزيارة مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية، ومدير مكتب وزير الداخلية، وعدد من ضباط الوزارة.

جولة وزير الداخلية فتحي باشاغا بمكاتب إدارات الوزارة. الثلاثاء 1 ديسمبر (داخلية الوفاق)

جولة وزير الداخلية فتحي باشاغا بمكاتب إدارات الوزارة. الثلاثاء 1 ديسمبر (داخلية الوفاق)

جولة وزير الداخلية فتحي باشاغا بمكاتب إدارات الوزارة. الثلاثاء 1 ديسمبر (داخلية الوفاق)

جولة وزير الداخلية فتحي باشاغا بمكاتب إدارات الوزارة. الثلاثاء 1 ديسمبر (داخلية الوفاق)

جولة وزير الداخلية فتحي باشاغا بمكاتب إدارات الوزارة. الثلاثاء 1 ديسمبر (داخلية الوفاق)