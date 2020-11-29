باشاغا يزور مكتب التدريب والتطوير الوسطي التابع للمباحث الجنائية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 نوفمبر 2020, 12:45 صباحا
باشاغا يزور مكتب التدريب والتطوير الوسطي التابع لجهاز المباحث الجنائية، 28 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)

أجرى وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، السبت، زيارة لمكتب التدريب والتطوير الوسطي التابع لجهاز المباحث الجنائية، وكان في استقباله رئيس جهاز المباحث الجنائية، ومدير الإدارة العامة للتدريب وعدد من ضباط الوزارة.

وأطلع الوزير خلال الزيارة على الدورة التدريبية الثامنة المقامة بمعهد تدريب الشرطة مصراتة لصالح إدارة التحري والتحقيقات الجنائية الوسطى، حيث أقيم  عرض عسكري تخللته لوحة لاجتياز حلبة الموانع «الميدان العنيف» وكذلك عرض للدورة التخصصية ورفع الكفأة لبعض أعضاء مكونات الوزارة والتى تشرف عليها الإدارة العامة للتدريب، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الداخلية بموقع «فيسبوك».

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وعلى هامش الزيارة، عقد الوزير اجتماعا مع رئيس جهاز المباحث الجنائية ومدير الإدارة العامة للتدريب وأعضاء عن جهاز المباحث والإدارة العامة للتدريب، واستمع إلى «الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل، وسبل تطوير العمل»، حسب البيان.

باشاغا يزور مكتب التدريب والتطوير الوسطي التابع لجهاز المباحث الجنائية، 28 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)
باشاغا يزور مكتب التدريب والتطوير الوسطي التابع لجهاز المباحث الجنائية، 28 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)
باشاغا يزور مكتب التدريب والتطوير الوسطي التابع لجهاز المباحث الجنائية، 28 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)
باشاغا يزور مكتب التدريب والتطوير الوسطي التابع لجهاز المباحث الجنائية، 28 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)
باشاغا يزور مكتب التدريب والتطوير الوسطي التابع لجهاز المباحث الجنائية، 28 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)
باشاغا يزور مكتب التدريب والتطوير الوسطي التابع لجهاز المباحث الجنائية، 28 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)
باشاغا يزور مكتب التدريب والتطوير الوسطي التابع لجهاز المباحث الجنائية، 28 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)
باشاغا يزور مكتب التدريب والتطوير الوسطي التابع لجهاز المباحث الجنائية، 28 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)
باشاغا يزور مكتب التدريب والتطوير الوسطي التابع لجهاز المباحث الجنائية، 28 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)
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