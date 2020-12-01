باشاغا: نقص المحروقات وتردي الأوضاع المعيشية أثرا سلبا على أداء مديريات الأمن بالجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 ديسمبر 2020, 03:10 مساء
اجتماع باشاغا مع مديري أمن المديريات بالمناطق، 1 ديسمبر 2020، (داخلية الوفاق)

قال وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، إن نقص المحروقات وتردي الأوضاع المعيشية أثرا بالسلب على أداء مديريات الأمن في المنطقة الجنوبية.

ودعا باشاغا، خلال اجتماعه مع مديري الأمن بالمناطق، اليوم الثلاثاء، إلى تقديم كافة الدعم لتلك المديريات؛ لإنجاح سير العمل، وبسط الأمن والاستقرار بالجنوب الليبي، حسب ما نشرته وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وشدد على ضرورة التعاون بين مديريات الأمن والأجهزة الأمنية الأخرى لبسط الأمن والمجاهرة به، مطالبًا بتفعيل كافة مراكز الشرطة والبوابات والتمركزات الأمنية وفق الخطط الأمنية التي تصدر من قبل مديريات الأمن.

كما أكد أهمية الضبط والربط والتقيد بالزي الرسمي لأعضاء هيئة الشرطة، ومعاملة المواطنين معاملة حسنة، وتفعيل كافة البوابات والتمركزات الأمنية بالفترة الليلية، ومنع حدوث أية خروقات أمنية.

جانب من الحضور في الاجتماع
جانب من الحضور في الاجتماع
جانب من الحضور في الاجتماع
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