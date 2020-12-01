«مكافحة الأمراض»: 608 إصابات جديدة بـ«كورونا» و13 وفاة

فحص عينات للكشف عن كورونا في مختبر سبها، (أرشيفية: فرع مركز مكافحة الأمراض بالبلدية)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 608 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الإثنين.

وتماثل للشفاء 391 مصابًا، في حين توفي 13 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وتسلم المركز 4490 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1598 عينة، ومختبر مركز بنغازي الطبي 45 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1160 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 204 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 313 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق 7 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 92 عينة.

إضافة إلى مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 282 عينة، ومختبر بلدية سوق الجمعة 40 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني ترهونة 46 عينات، ومختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس 282 عينة، والمختبر الطبي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد 55 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 85 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة 3 عينات، ومختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن 48 عينة، ومختبر المعهد القومي لعلاج الأورام 230 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 93 ألفًا و417 حالة، منها 28 ألفًا و12 إصابة نشطة، وتعافى 54 ألفًا و209 أشخاص، بينما توفي 1196 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.