باشاغا يبحث مع سفير تونس في ليبيا تسهيل عبور المواطنين معبر رأس إجدير

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 نوفمبر 2020, 04:05 مساء
وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا مستقبلا السفير التونسي في ليبيا الأسعد العجيلي، 30 نوفمبر 2020 (داخلية الوفاق).

ناقش وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، اليوم الاثنين، مع سفير الجمهورية التونسية لدى ليبيا الأسعد العجيلي، سبل تسهيل إجراءات وحركة عبور مواطني ليبيا وتوس معبر رأس إجدير البري الحدودي بين البلدين الشقيقين.

كما بحث الوزير مع العجيلي، لدى استقباله بطرابلس، أوجه الدعم الأمني وحلحلة بعض المشاكل الحاصلة بالمعبر، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة عبر موقع «فيسبوك».

وشملت محاور النقاش: «سبل التعاون بين ليبيا وجمهورية تونس، والتأكيد على الترابط بين الدولتين الشقيقتين، والدور الإيجابي لتونس في دعم المسار السياسي والحوار الليبي».

من جهته، أعرب السفير التونسي عن «سعادة بلاده بنجاح اجتماعات لجنة 5+5 العسكرية بما يعزز الاستقرار الأمني»، وهو ما علق عليه باشاغا بـ«الثناء على الدور التي تقوم به جمهورية تونس في دعم الاستقرار والسلام في ليبيا»

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