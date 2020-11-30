40 إصابة جديدة بـ«كورونا» في مصراتة وشفاء 58 حالة

مركز مصراتة الطبي، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» في مصراتة تسجيل 40 إصابة جديدة بالفيروس في البلدية، أمس الأحد.

وتماثل للشفاء 58 مصابا، في حين توفي اثنان آخران، حسب تحديث الوضع الوبائي، المنشور على صفحة اللجنة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبلغت الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس في مصراتة 7244 حالة، بينها 1339 حالة نشطة، و5667 متعافى، فيما توفي 238 آخرون.

وسجلت ليبيا 1157 إصابة جديدة بالوباء، حسب آخر إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض ليوم السبت الماضي، منها 68 حالة في مصراتة.