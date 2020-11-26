قوة العمليات الخاصة تبحث استحداث مكتب في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الخميس 26 نوفمبر 2020, 05:25 مساء
اجتماع رئيس مكتب المنطقة الوسطى بقوة العمليات الخاصة مع مدير أمن بني وليد. (الإنترنت)

ناقش رئيس المنطقة الوسطى بقوة العمليات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، المقدم حسين أبوغالية مع مدير مديرية أمن بني وليد، العميد عبدالسلام باقول، ومساعده للشؤون العامة العميد الصديق الجمل، افتتاح مكتب للقوة بمدينة بني وليد.

وقال رئيس المنطقة الوسطى بقوة العمليات الخاصة، المقدم حسين أبوغالية، إن استراتيجية عمل القوة تدعم الجانب الأمني في كافة المدن الليبية، مؤكدًا أن القوة ستقوم بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى ببسط الأمن.

وأشارت قوة العمليات الخاصة عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى أن مدن المنطقة الوسطى التي جرى استحداث مكاتب للقوة بها هي مصراتة وزليتن، منوهة إلى أنه في الأيام القليلة المقبلة سيفتح مكاتب للقوة في كل من بني وليد وترهونة.

 

اجتماع رئيس مكتب المنطقة الوسطى بقوة العلميات الخاصة مع مدير أمن بني وليد. (الإنترنت)
اجتماع رئيس مكتب المنطقة الوسطى بقوة العلميات الخاصة مع مدير أمن بني وليد. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بلاتيني عن رحيل مارادونا: كان الملك الطفل.. وكل من حوله استغله
رياضة عالمية
حصيلة إصابات «كورونا» في ليبيا تتجاوز 80 ألفا
ليبيا
السجن مدى الحياة لـ27 متهما في محاولة الانقلاب في تركيا
دولى
وليامز لملتقى الحوار الليبي: حل يضمن «السرية» و«الشفافية» لآليات اختيار السلطة ...
ليبيا
النجار: الوضع الوبائي يتفاقم وقد نلجأ للإغلاق العام
ليبيا
بالأسماء.. «فيفا» يعلن قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في 2020
رياضة عالمية
«تايم» الأميركية ترصد الدول الرابحة والخاسرة من فوز بايدن
دولى
ترامب يدعو أنصاره إلى «قلب» نتيجة الانتخابات الرئاسية
دولى
«ارقد في سلام أيها الأسطورة».. أندية العالم تودع مارادونا برسائل مؤثرة
رياضة عالمية
ميسي عن مارادونا: دييغو لا يموت.. يرحل عن عالمنا لكنه باقٍ معنا
رياضة عالمية
بيليه ناعيا مارادونا: أتمنى أن نلعب كرة القدم معا في السماء
رياضة عالمية
الإمارات توقف إصدار تأشيرات لمواطني 13 دولة بينها ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أرخص مصادر طبيعية للبروتين