سرقة أسلاك كهرباء بطول 3150 مترا في الجفارة

سرقة أسلاك كهرباء بطول 3150 مترا في الجفارة، 26 نوفمبر 2020. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، سرقة مجموعة خارجة عن القانون أسلاك مسافة 750 مترا «ضغط عالي» على خط اتجاه عامر قمام من محطة 30/11 ك.ف البيابصة بدائرة توزيع السواني، ما تسبب في فصل التغذية الكهربائية عن خمس محطات أرضية و30 محولا هوائيا.



وأشارت الشركة في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» إلى سرقة أسلاك خط المستوصف «ضغط عالي» من محطة «الحشان1» مسافة 750 مترا بدائرة توزيع السواني، ما أدى إلى فصل محطتين أرضيتين «30/11 ك.ف»، وثلاثة محولات.

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كما قام خارجون عن القانون بسرقة أسلاك خط ضغط عالي زويليمة الأصفاح مسافة 450 مترا بدائرة توزيع السواني، ما تسبب في فصل التيار الكهربائي عن محولين هوائيين، إضافة إلى سرقة أسلاك مسافة 1200 متر تفريعة محطة «ليبيانا» على خط بئر الحاج 30 الجمال بمنطقة الناصرية بالجفارة، ما تسبب في قطع التغذية عن المحطة.



واشتكت شركة الكهرباء من استمرار «أعمال السرقة والنهب والاعتداءات على الشبكة الكهربائية ومكوناتها والتي ازدادت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة بمنطقة الجفارة، ما تسبب في معاناة إضافية للشركة والمواطن».

سرقة أسلاك كهرباء بطول 3150 مترا في الجفارة، 26 نوفمبر 2020. (شركة الكهرباء)

سرقة أسلاك كهرباء بطول 3150 مترا في الجفارة، 26 نوفمبر 2020. (شركة الكهرباء)

سرقة أسلاك كهرباء بطول 3150 مترا في الجفارة، 26 نوفمبر 2020. (شركة الكهرباء)

سرقة أسلاك كهرباء بطول 3150 مترا في الجفارة، 26 نوفمبر 2020. (شركة الكهرباء)