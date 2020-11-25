ضبط تشادي ارتكب جريمة قتل في رمضان الماضي

المتهم التشادي عقب القبض عليه. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق القبض على شخص تشادي متهم في جريمة قتل وقعت في شهر رمضان الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان، أن «مكتب التحري والتحقيقات بقوة العمليات الخاصة وبالتعاون مع القوة المشتركة الغربية تمكن من ضبط المدعو (د.م.ع.ع) تشادي الجنسية مواليد 1991م وذلك لقيامة بقتل شخص تشادي الجنسية في شهر رمضان الماضي».

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وأوضح البيان، أن هذا الشخص ارتكب جريمته وهو تحت تأثير الخمور في شهر رمضان الفضيل، مشيرا إلى اعترافه بجريمته خلال التحقيقات. واتخذت الاجراءات القانونية حياله وأحيل للنيابة العامة على ذمة واقعة جريمة القتل.