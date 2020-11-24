«تعليم الوفاق» تعلن وضع اللمسات النهائية لمنظومة «إدارة الاحتياط العام»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 نوفمبر 2020, 01:14 مساء
مدير إدارة الاحتياط العام الدكتور أبوبكر الهاشمي, (تعليم الوفاق)

أعلن مدير إدارة الاحتياط العام بوزارة التعليم بحكومة الوفاق، الدكتور أبوبكر الهاشمي، قرب الانتهاء من تصميم نظام معلومات خاص بالإدارة، أشرف عليه قسم التوثيق والبيانات التابع للإدارة.

وأوضح الهاشمي، في بيان الإثنين، أن النظام سيساعد بشكل كبير على إنجاز الأعمال المنوطة بالإدارة بشكل دقيق وسريع، فضلاً عن توفير الجهد والوقت والمال، على حد تعبيره.

وأضاف أن النظام الجديد يتضمن واجهات مخصصة لمختلف المستخدمين بداية بأقسام الاحتياط العام بالمراقبات، وانتقالاً بصلاحيات واستخدامات مختلفة لمراقبي التعليم والموظفين، ورؤساء الوحدات والأقسام بالإدارة، ووصولاً إلى واجهات خاصة بالمسؤولين بالوزارة، لا سيما المعنيين بمتابعة الحركة اليومية للاحتياط، وسد العجز القائم من المعلمين بالمؤسسات التعليمية.

وتابع مدير إدارة الاحتياط العام أن النظام سيزود جميع الوحدات الإدارية ذات العلاقة بكل التقارير المطلوبة، كل حسب احتياجه حول حركة الاحتياط العام بكافة مراقبات التعليم بالبلديات.

وشدد الهاشمي على أن تنفيذ مثل هذه البرامج والمشاريع الرقمية يأتي في إطار تحقيق أهداف الوزارة الرامية إلى زيادة فاعلية وكفاءة الوحدات الإدارية ومواكبة الثورة المعلوماتية من خلال التحول نحو الإدارة الإلكترونية.

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