عماري والسفير الألماني يناقشان التجهيز لإطلاق المنتدى الثاني للإدارة المحلية

لقاء عماري زايد والسفير الألماني لدى ليبيا، الاثنين، 23 نوفمبر 2020. (إدارة الإعلام والتواصل)

ناقش عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، محمد عماري زايد، خلال لقائه اليوم الإثنين، مع سفير ألمانيا لدى ليبيا, أوليفر أوفتشا، التجهيز لإطلاق المنتدى الثاني للإدارة المحلية.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المنتدى الثاني للإدارة المحلية من المزمع عقده بداية شهر ديسمبر المقبل؛ ويهدف لتعزيز اللامركزية في ليبيا وتوحيد جهود الأطراف الفاعلة في هذا الملف.

وأضافت أن لقاء عماري زايد والسفير الألماني جرى خلاله بحث سبل التعاون بين البلدين الصديقين، والتأكيد على ضرورة تضافر جهود كل الليبيين من أجل الخروج من هذه المرحلة وتأكيد دعم خارطة الطريق.

وأشارت إلى أن عماري زايد والسفير الألماني رحبا خلال اللقاء بإعلان موعد الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 وضرورة العمل على دعم هذا الاستحقاق.

لقاء عماري زايد والسفير الألماني لدى ليبيا، الاثنين، 23 نوفمبر 2020. (إدارة الإعلام والتواصل)

لقاء عماري زايد والسفير الألماني لدى ليبيا، الاثنين، 23 نوفمبر 2020. (إدارة الإعلام والتواصل)