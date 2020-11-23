«الأرصاد»: أمطار وسحب رعدية على طول الساحل بين رأس اجدير وسرت

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 نوفمبر 2020, 12:26 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يتواصل سقوط الأمطار على طول الساحل من رأس اجدير إلى سرت، تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا، اليوم الإثنين، مع احتمالية لسقوط أمطار متفرقة على الساحل من الخليج إلى شحات.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن ارتفاع الأمواج سيتراوح بين نصف متر ومترين على طول الساحل الليبي.

الساحل من رأس اجدير  إلى سرت:
سقوط أمطار جيدة على طول الساحل تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.

الرياح شمالية غربية على الخمس، جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على باقي الساحل، سرعتها بين «05-20» عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح بين متر ومترين.

البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

درجة حرارة سطح البحر «22-24» مْ.

الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط الأمطار.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
تكاثر للسحب مع احتمالية لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

الرياح جنوبية شرقية بوجه عام، بينما تكون شرقية هذا اليوم على ساحل الخليج، سرعتها بين

«05-15» عقدة تصل إلى «20» عقدة اليوم على ساحل رأس لانوف.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين «0.50-1.50» متر.

البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

درجة حرارة سطح البحر «22-24» مْ.

الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط الأمطار.

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