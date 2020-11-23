انطلاق أعمال الجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي

انطلاق الجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي, 23 نوفمبر 2020.(البعثة الأممية)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن انطلاق أعمال الجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي.

ونشرت البعثة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، اليوم، صورة تظهر بدء أعمال الملتقى، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا ستيفاني وليامز وفريق البعثة.

نواب من طبرق يصلون إلى المغرب للاجتماع مع زملائهم في طرابلس بمدينة طنجة

في سياق متصل وصل عدد من أعضاء مجلس النواب المجتمعين في طبرق، مساء الأحد، إلى المملكة المغربية، على متن رحلة جوية مباشرة من مدينة بنغازي، للالتحاق بزملائهم القادمين من طرابلس استعدادا لاجتماع مشترك بين النواب الليبيين من المقرر أن يبدأ اليوم الإثنين في مدينة طنجة.

وتوجه أعضاء مجلس النواب المجتمعون في طرابلس في وقت سابق أمس إلى المملكة المغربية لعقد اجتماع تشاوري مع زملائهم في طبرق تعقبه «جلسة رسمية بنصاب كامل داخل ليبيا»، وفق بيان لمجلس النواب المنعقد في طرابلس.

انطلاق الجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي, 23 نوفمبر 2020.(البعثة الأممية)