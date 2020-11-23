«الوطني للامتحانات»: إعفاء التلاميذ المصابين بفيروس «كورونا» من امتحانات الدور الأول

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 نوفمبر 2020, 10:03 صباحا
طلاب في سرت يؤدون الامتحانات. (أرشيفية: الإنترنت)

قرر المركز الوطني للامتحانات ليبيا إعفاء التلاميذ المصابين بفيروس «كورونا» من امتحانات الدور الأول، و«استهدافهم في الدور الثاني»، ضمن آليات تنظيم عملية الامتحانات في ظل انتشار الجائحة في البلاد.

وأوضح المركز أن الحالات الموجبة المؤكدة بالتحليل من المعامل المعتمدة، يعفى فيها التلميذ من الامتحان ويستهدف في الدور الثاني، بحسب تعميم نشره اليوم الإثنين، على صفحته بموقع «فيسبوك».

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وفيما يخص حالات الاشتباه فصلها التعميم على شقين، الأول حالة اشتباه لتلميذ لديه حرارة أعلى من 37.5 مئوية، ولديه أعراض فقد حاسة الشم أو التذوق أو السعال أو الإسهال وفشل عام في الجسم، وفي هذه الحالة يعزل التلميذ في حجرة خاصة بها تهوية جيدة، والمراقبة عليه عن بعد بمسافة لا تقل عن ثلاثة أمتار ويفضل من خارج قاعة الامتحان.

وعن الشق الثاني في حالات الاشتباه لفت التعميم إلى أنها تكون لتلميذ مخالط لأحد أفراد العائلة سواء من الدرجة الأولى أو الثانية، أو يكون مخالطا خارج المنزل، وفي هذه الحالة يعزل التلميذ في حجرة خاصة بها تهوية جيدة، والمراقبة عليه تكون عن بعد لا يقل عن ثلاثة أمتار ويفضل من خارج قاعة الامتحان.

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