«صحة الوفاق» تبحث مستجدات جائحة «كورونا» والاستعداد لاحتمالية تصاعد الإصابات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 نوفمبر 2020, 08:34 صباحا
وكيل وزارة الصحة لشؤون الإمداد والمشروعات, (صحة الوفاق)

بحث وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق لشؤون الإمداد والمشروعات، مع قيادات الوزارة، خلال اجتماع عقد الأحد، مستجدات جائحة «كورونا» في البلاد ووضع مراكز العزل، والتجهيزات الواجب اتخاذها مع احتمالية التصاعد في عدد الإصابات.

وأوضحت الوزارة في بيان الأحد، أن الاجتماع بحث كيفية وضع شراكة مع القطاع الخاص في حالة الازدحام المتوقع في فترة الذروة، بشرط الالتزام بالقوانين وتوافر المواصفات والمعايير في القطاع الخاص حتى يتم تحويل المرضى إليه.

وبحسب البيان ضم الاجتماع الذي عقد، الأحد، بديوان الوزارة كلا من وكيل وزارة الصحة لشؤون الإمداد والمشروعات، ومدير إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية، ومدير إدارة الشؤون الطبية، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة، ومدير إدارة المشروعات، ومدير إدارة التخطيط، ومدير إدارة الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي، ورئيس قسم الاعتمادات بالوزارة، ورئيس لجنة المخلفات الطبية.
ولفت البيان إلى أن الاجتماع ناقش العديد من البنود، أهمها موضوع «المخلفات الطبية والبشرية وآلية التخلص منها»، وتم الاتفاق على مراجعة الهيئة العامة للبيئة ومناقشة الأحكام البيئية بالخصوص، والمراجعة الفنية لكل التعاقدات فيما يخص المخلفات من قبل الجهات المكلفة من قبل الوزارة، فيما تم مناقشة الآلية المتبعة من قبل المستشفيات العامة في التخلص من هذه المخلفات، ومناقشة كيفية توزيع أجهزة الفرم والتعقيم على المستشفيات التي تم توريدها أخيرا.

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