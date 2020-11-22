«الأرصاد»: طقس غائم وأمطار غزيرة على مناطق الحمادة وجنوب الجبل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 نوفمبر 2020, 01:10 مساء
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار جيدة اليوم، على مناطق الحمادة والقريات وجنوب الجبل الغربي، تشمل أغلب مناطق شمال غرب ليبيا من المساء، مصحوبة بخلايا رعدية، فيما تكون غزيرة على بعض المناطق.

وأوضح المركز، في نشرة الأحوال الجوية، الصادرة اليوم الأحد، أن هذه الأمطار ستكون غزيرة على بعض المناطق مما يؤدى لجريان بعض الأودية المحلية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
الطقس غائم جزئيا إلى كليا مع فرصة سقوط أمطار جيدة، من مساء اليوم، تصحبها خلايا من السحب الرعدية، وتكون غزيرة على بعض المناطق، مما يؤدى إلى تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وسيول وجريان بعض الأودية المحلية، عليه يرجى أخذ الحيطة والحذر.

«الأرصاد» يحذر من هطول أمطار ورعد في شمال غرب ليبيا

فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون جنوبية شرقية على سرت والمناطق المجاورة لها معتدلة إلى نشطة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة بين 13 و19 درجة مئوية، وتكون على سرت وما حولها بين «22- 24» درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات – مرادة
السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، ومن المتوقع أن تكون فرصة لهطول أمطار جيدة يوم الثلاثاء المقبل، على بعض مناطق الساحلية والجبلية مصحوبة بخلايا رعدية.
وستكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط غدا على سهل بنغازي مما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، وتتراوح درجات الحرارة بين 20 و24 درجة، ولا تتجاوز 18 درجة، على مناطق الجبلية وتسجل انخفاضا بعد غد الثلاثاء.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، وتكون مغطاة على غدامس والحمادة، مع فرصة سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة تصحبها خلايا رعدية، مما يؤدى إلى جريان بعض الأودية المحلية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول غدا إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 23 و25 درجة، ولا تتجاوز 16 درجة على الحمادة وغدامس وتسجل انخفاضا غدا على أغلب المناطق.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و25 درجة مئوية.

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