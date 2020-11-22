«المحاسبة» يصادق على تعاقد «المركزي» بالبيضاء لتنفيذ مبنى الإصدار طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 نوفمبر 2020, 11:19 صباحا
شعار ديوان المحاسبة الليبي. (أرشيفية: صفحة الديوان على فيسبوك)

وافق رئيس ديوان المحاسبة المنبثق عن مجلس النواب عمر عبد ربه صالح، بالتصديق على صحة إجراءات تعاقد مصرف ليبيا المركزي على تنفيذ مشروع مبنى الإصدار/ طبرق.

وقال ديوان المحاسبة في بيان اليوم، إن صالح وافق على تنفيذ المشروع الخميس، استنادا إلى ما خلصت إليه لجنة فحص ودراسة العقود، وعملا بالاختصاصات التي خصها المشرع للديوان وفقا للقانون رقم (19) لسنة 2013، والمعدل بالقانون 24 لسنة 2013، بدراسة وفحص العقود التي تكون الحكومة ومصالحها والهيئات والمؤسسات الخاضعة لرقابته طرفا فيها.

«المحاسبة» بالبيضاء يشكل لجان متابعة لتوزيع الوقود والغاز في بنغازي وطبرق

ومطلع شهر أكتوبر أصدر رئيس ديوان المحاسبة التابع لمجلس النواب، د.عمر عبدربه صالح، قرارين بتشكيل لجان لمتابعة توزيع الوقود بجميع أصنافه وغاز الطهي من المستودعات المصدرة بمدينتي بنغازي وطبرق.

وأشار الديوان، في بيان صحفي، إلى أن القرارين صدرا «للتحقق من وصولها لمحطات ومراكز التوزيع ومحطات توليد الكهرباء»، مشيرا إلى «ضبط أية مخالفات تصحب عمليات التوزيع وإحالة المخالفين لسلطات التحقيق».

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