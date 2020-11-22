«الصحة العالمية» تنظم ورشة لأطباء البيضاء حول الحد الأدنى من الخدمات الصحية

ورشة لأطباء البيضاء حول الحد الأدنى من الخدمات الصحية, 22 نوفمبر 2020. (الصحة العالمية)

افتتحت ورشة عمل للأطباء اليوم الأحد بالبيضاء، حول تنفيذ الحد الأدنى من الخدمات الصحية الأساسية، في مرافق الرعاية الصحية الأولية «PHC»، ضمن سياق مكافحة فيروس «كوفيد 19».

وقال مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، الذي نظم الورشة إن ممثلته اليزابيث هوف شاركت في الجلسة الافتتاحية، التي حضرها 30 طبيبا يعملون في عشرة مراكز رعاية صحية بالبيضاء. حسب بيان صادر عن المنظمة.

ووجهت منظمة الصحة العالمية الشكر لحكومة ألمانيا على دعم جهودها في ليبيا.

بمشاركة «الصحة العالمية».. ورشة عمل لمناقشة تصنيف الوضع الوبائي في ليبيا

والخميس الماضي، عقدت ورشة عمل لمناقشة تصنيف الوضع الوبائي في ليبيا حسب التحديث الجديد لمنظمة الصحية وآلية العمل لتطبيقه بما يعطي صورة عن مستويات ومراحل الانتشار لفيروس كورونا المستجد، ناقشت صعوبات انسياب البيانات، واستمرار التعاون بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومنظمة الصحة العالمية في الرفع من قدرات فرق الرصد والاستجابة، ودعم الفرق بمناطق الجنوب لحل الصعوبات التي تواجههم.

ورشة لأطباء البيضاء حول الحد الأدنى من الخدمات الصحية, 22 نوفمبر 2020. (الصحة العالمية)

ورشة لأطباء البيضاء حول الحد الأدنى من الخدمات الصحية, 22 نوفمبر 2020. (الصحة العالمية)