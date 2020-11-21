موسكو تمنع إدراج «الكانيات» في القائمة السوداء للأمم المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 نوفمبر 2020, 11:54 صباحا
مجلس الأمن في جلسة سابقة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، 10 أبريل 2018. (فرانس برس)

منعت روسيا، أمس الجمعة، لجنة تابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من إدراج جماعة«الكانيات» وزعيمها من الإدراج في القائمة السوداء لانتهاكات حقوق الإنسان، وطالبت بـ«رؤية مزيد الأدلة أولاً على أن الجماعة قتلت مدنيين».

واقترحت الولايات المتحدة وألمانيا أن تفرض لجنة عقوبات ليبيا المؤلفة من 15 عضوًا في مجلس الأمن تجميد أصول وحظر سفر على «الكانيات» وزعيمها محمد الكاني.

ويجب الموافقة على مثل هذه الخطوة بالإجماع، لكن روسيا رفضت، وقالت إنها لا تستطيع الموافقة، وقال دبلوماسي روسي لزملائه في مجلس الأمن في مذكرة: «دعمنا في المستقبل ممكن، لكنه مشروط بتقديم دليل قاطع على تورطهم في قتل المدنيين»، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

انتهاكات ضد حقوق الإنسان
وكتبت الولايات المتحدة وألمانيا في اقتراحهما الخاص بالعقوبات، أن مجموعات حقوق الإنسان الدولية وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا «تلقت تقارير عن مئات الانتهاكات لحقوق الإنسان التي ارتكبتها ميليشيا الكانيات ضد أفراد ومسؤولين حكوميين ومقاتلين أسرى ونشطاء مجتمع مدني في ترهونة ».

كما جاء في الاقتراح الأميركي الألماني أنه «تحت قيادة محمد الكاني، ورد أن ميليشيا الكانيات نفذت عمليات اختفاء قسري وتعذيب وقتل. بالإضافة إلى ذلك، تحققت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من العديد من عمليات الإعدام بإجراءات موجزة في سجن ترهونة التي نفذتها ميليشيا الكانيات في 13 سبتمبر 2019 ».

وسيطرت «الكانيات» على مدينة ترهونة التي أعلنت حكومة الوفاق استعادة السيطرة عليها في يونيو الماضي؛ فيما قاتلت هذه الجماعة إلى جانب قوات القيادة العامة، حسب «رويترز».

وفي أكتوبر الماضي، أخرجت السلطات الليبية 12 جثة منها أربع مجهولة في ترهونة، لتضاف إلى عشرات الجثامين التي اكتُشفت بالفعل منذ يونيو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بلومبرغ: إصابة دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس الأميركي ترامب بـ«كورونا»
دولى
نزاع دولي على كعكة إعادة الإعمار في ليبيا مع التفاؤل باستقرار الأوضاع
ليبيا
ماكرون يتهم تركيا وروسيا بـ«تأجيج مشاعر» معادية لفرنسا في أفريقيا
دولى
رئيسة المفوضية الأوروبية «تأمل» في عودة الولايات المتحدة إلى التعددية
دولى
جريدة «الوسط»: حديث «الرشاوى» يطغى على وثائق ملتقى تونس
ليبيا
أمام مجلس الأمن.. السني يطرح 4 طلبات لنجاح مخرجات ملتقي تونس
ليبيا
دماء نتيجة شجار عنيف بين لاعبي «آرسنال» خلال التدريبات
رياضة عالمية
نص إحاطة وليامز أمام مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
جيف هيرست: ضرب الأطفال للكرة بالرأس قد يسبب الخرف
رياضة عالمية
العدد 261 من جريدة «الوسط»: كواليس مشاورات ملتقى تونس.. وخطط بديلة للعام الدراسي...
ليبيا
ديوان المحاسبة يؤكد إحالة أسماء مسؤولين بينهم السراج إلى النائب العام بسبب ...
ليبيا
المندوب الألماني يدعو إلى «انسحاب كامل وفوري» للمقاتلين الأجانب من ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فئات عليها التروي في الحصول على لقاح «كورونا»