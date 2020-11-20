نقص علاج السكري يهدد حياة 6500 مريضا في سرت

أدوية لعلاج مرض السكري، (أرشيفية: بلدية زليتن)

حذر مسؤول صحي في بلدية سرت من خطورة الوضع الصحي لنحو 6500 مريضا بالسكري في المدينة.

وقال مدير عام العيادة المركزية لعلاج ومتابعة مرضى السكري ببلدية سرت د. محمد إدريس إن منظومة العيادة تسجل أكثر من 6500 مريض ومريضة، مشيرا إلى أن هذا الرقم تزايد خلال الأعوام الثلائة الماضية.

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وأوضح مدير عام العيادة المركزية لعلاج ومتابعة مرضى السكري أن العيادة تسلمت أمس شحنة دوائية لعلاج السكر تكفى لحاجة 2300 مريضا فقط، مبينا أنها تعانى حاليا من نفاد أدوية السكر بأنواعها من حقن وحبوب.

ونبه إدريس إلى أن الأوضاع أصبحت «بالغة الحرج»، مشيرا إلى صعوبة حصول المرضى على الدواء الشهري. وطالب بلدية سرت وجهاز الامداد الطبى بتوفير شحنة أضافية لعلاج مرضى السكر بسرت نظرا للطلب المتزايد على العيادة وارتفاع أسعاره بالقطاع الخاص.