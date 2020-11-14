إحياء اليوم العالمي لمرض السكري في سوق الجمعة

من فعاليات إحياء اليوم العالمي لمرض السكري في سوق الجمعة، 14 نوفمبر 2020. (بلدية سوق الجمعة)

أعلنت بلدية سوق الجمعة، اليوم السبت، تنظيم يوم توعوي حول مرض السكري لمناسبة اليوم العالمي لهذا الداء، شملت فعالياته كشف عن المرضى.

ونظم اليوم بالمركز الصحي الحشان الجنوبي ببلدية سوق الجمعة، بإشراف مكتب الصحة بالبلدية، ودعم منظمة الإغاثة الدولية « IRC»، حسب بيان منشور على صحفة البلدية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- غوتيريس يعلن عن مبادرة لاحتواء «السكري» في اليوم العالمي للمصابين بالمرض

وتطلق منظمة الصحة العالمية العام المقبل مبادرة «التعاهد العالمي بشأن مرض الشكري» بهدف إضفاء هيكلًا محددا على الجهود الرامية لتخفيف عبء المرض، على ما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وفي وقت سابق اليوم.

من فعاليات إحياء اليوم العالمي لمرض السكري في سوق الجمعة، 14 نوفمبر 2020. (بلدية سوق الجمعة)

من فعاليات إحياء اليوم العالمي لمرض السكري في سوق الجمعة، 14 نوفمبر 2020. (بلدية سوق الجمعة)

من فعاليات إحياء اليوم العالمي لمرض السكري في سوق الجمعة، 14 نوفمبر 2020. (بلدية سوق الجمعة)

من فعاليات إحياء اليوم العالمي لمرض السكري في سوق الجمعة، 14 نوفمبر 2020. (بلدية سوق الجمعة)