عماري: أنجزنا امتحانات الثانوية بحضور 70 ألف طالب دون زيادة إصابات «كورونا» في البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 نوفمبر 2020, 01:57 مساء
عضو المجلس الرئاسي ووزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق محمد عماري، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن عضو المجلس الرئاسي ووزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق محمد عماري زايد إنجاز امتحانات الشهادة الثانوية في ظل إجراءات احترازية، دون التسبب في ارتفاع الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد، وذلك بمشاركة 70 ألف طالب، إضافة إلى عشرة آلاف ملاحظ ومراقب ومشرفين.

وقال إن ما نفذته الوزارة من تشكيل لجان علمية متخصصة، وفرق مسح ميداني، وما وفرته من مواد وقائية، لم تنجح فيه دول كثيرة، حسب تصريحات نقلتها صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

اقرأ أيضا: عماري يكشف ملامح خطة العام الدراسي الجديد في ظل «كورونا»

ودعا عماري منظمة «يونسكو» وجميع المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة إلى «الاستفادة من تجربة ليبيا في امتحانات الثانوية»، مشيرا إلى تطبيق الخطة نفسها خلال امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي الأسبوع المقبل، بمشاركة نحو 1100 ألف طالب وطالبة.

واختتم: «تجربتنا كانت ناجحة، وأسهمنا في نشر ثقافة جديدة داخل المجتمع، ويجب أن يسجل نفس النجاح خلال امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بي بي سي» تحقق في مقابلة أجرتها مع الأميرة ديانا العام 1995
دولى
نحو 60 عضوا بملتقى الحوار السياسي يطالبون بتعليق عضوية من تناولتهم «المزاعم ...
ليبيا
رئيس مجلس النواب المصري يدعو عقيلة صالح و«من يرغب من النواب الليبيين» للاجتماع ...
ليبيا
الولايات المتحدة تسمح لطائرات «737 ماكس» من «بوينغ» بالطيران مجددا
دولى
ترامب يقيل مسؤولًا عن أمن الانتخابات الرئاسية
دولى
دوري الأمم: إسبانيا تسحق ألمانيا بنتيجة ثقيلة وتتأهل إلى نصف النهائي
رياضة عالمية
ليبيا في مذكراته.. أوباما «انزعج» من توريط دولتين له.. وبايدن وصف خوض الحرب ...
ليبيا
لماذا تخلف المرجيني عن الدامجة والمريمي في منتخب ليبيا؟
رياضة محلية
قرار من القنصلية في صفاقس للتسهيل على الليبيين المغادرين تونس
ليبيا
عشرات آلاف الشكاوى من انتهاكات جنسية تطال حركة كشفية أميركية
منوعات
ورطة لمنتخب ليبيا.. وتونس تحلق في الصدارة بعد ساعات
رياضة محلية
نجاة أسترالي في الحادية والتسعين من حادث قفز بالمظلة
منوعات
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الصحة» تجيب.. كيف تعد ملفا للعلاج على نفقة الدولة؟