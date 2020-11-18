عماري للسائح: «الرئاسي» سيصدر قرارا بتخصيص مبلغا ماليا لمفوضية الانتخابات من ميزانية الطوارئ

لقاء عماري زايد ورئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح. الأربعاء 18 نوفمبر 2020. (إدارة التواصل والإعلام)

أكد عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، محمد عماري زايد، أن المجلس الرئاسي خصص مبلغا ماليا من ميزانية الطوارئ للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للبدء بالتحضير والتجهيز والترتيب للانتخابات القادمة، وسيصدر قرار من المجلس الرئاسي بالخصوص.

جاء تأكيد عماري خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن عماري «رحب في بداية اللقاء بما تم الاتفاق عليه في حوار تونس بتحديد يوم 24 ديسمبر 2021 موعدا لإجراء الانتخابات».

وأوضحت أن عماري ناقش مع السائح استعدادات وجاهزية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للقيام بانتخابات في المدن الليبية كافة، مشيرة إلى أن عماري أكد خلال اللقاء «حرص المجلس الرئاسي على توفير الاحتياجات والمتطلبات للمفوضية العليا للانتخابات وتهيئة الظروف الموضوعية المناسبة لإجراء الانتخابات باعتبارها خيارات ومطلبا عاما لكل الليبيين».

كما أكد عماري في ختام اللقاء أن المجلس الرئاسي والمفوضية العليا للانتخابات «في تواصل مستمر لاستكمال الاستحقاق الانتخابي، باعتباره خيارا ومطلبا عاما لكل الليبيين من أجل تأسيس الشرعية من مصدرها الأساسي والوحيد الذي هو الشعب الليبي، وفاء للتضحيات التي قدمها أبناء الوطن في سبيل بناء الدولة المدنية الوطنية القائمة على مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة».

- بعد ملتقى تونس.. السراج يقرر تخصيص مبلغ مالي لمفوضية الانتخابات

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، تخصيص مبلغ مالي للمفوضية العليا للانتخابات وتسخير كل الإمكانات المتاحة لتمكينها من أداء عملها بكفاءة ومهنية، وذلك ترحيبًا بما توصل إليه المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عُـقد في تونس، من الاتفاق على تحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية يوم 24 ديسمبر 2021.

وأكد السراج، في بيان أصدره مساء الإثنين، «أهمية الالتزام بالتاريخ المعلن للانتخابات»، مشددًا على «دعمه الكامل هذا التوجه الذي يعزز مطالب المواطنين ويشكل أساس مبادراته التي طرحها تباعًا للخروج من الأزمة الراهنة، وكان آخرها في شهر يونيو 2019 التي نصت على عقد ملتقى ليبي يمثل جميع مكونات وأطياف الشعب».