بعد ملتقى تونس.. السراج يقرر تخصيص مبلغ مالي لمفوضية الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 نوفمبر 2020, 09:13 مساء
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، تخصيص مبلغ مالي للمفوضية العليا للانتخابات وتسخير كافة الإمكانات المتاحة لتمكينها من أداء عملها بكفاءة ومهنية، وذلك ترحيبًا بما توصل إليه المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عُـقد في تونس، من الاتفاق على تحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية يوم 24 ديسمبر 2021.

وأكد السراج، في بيان رسمي، «أهمية الالتزام بالتاريخ المعلن للانتخابات»، مشددًا على «دعمه الكامل هذا التوجه الذي يعزز مطالب المواطنين ويشكل أساس مبادراته التي طرحها تباعًا للخروج من الأزمة الراهنة، وكان آخرها في شهر يونيو 2019 التي نصت على عقد ملتقى ليبي يمثل جميع مكونات وأطياف الشعب».

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وعبر البيان عن الأمل أن «يضع الجميع مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية، وأن تسود روح التفاهم والإخاء ربوع ليبيا لنصل معًا إلى الدولة المدنية الديمقراطية المنشودة».

ومساء أمس الأحد، أعلنت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز انتهاء الملتقى بالتوافق على ثلاثة ملفات تشمل اختصاصات السلطة التنفيذية ومعايير الترشح وخارطة الطريق.

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