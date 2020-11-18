تأجيل امتحانات الدور الثاني لطلاب النقل بالتعليم الأساسي والثانوي في تاجوراء

عضو اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الثانوية 2019-2020، سالمة الكرطال، تتفقد سير الامتحانات في تاجوراء، 9 نوفمبر 2020. (تعليم الوفاق)

أعلنت مراقبة تعليم بلدية تاجوراء، اليوم الأربعاء، تأجيل امتحانات الدور الثاني لطلبة سنوات النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي إلى يوم السبت الموافق الخامس من ديسمبر المقبل، حسب ما نشرت على صفحتها بموقع «فيسبوك».



وبداية الأسبوع الماضي انطلقت امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2019-2020 في المدارس التابعة لوزارة التعليم بحكومة الوفاق، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس «كورونا المستجد».

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وبلغ إجمالي عدد الطلاب الممتحنين 70 ألفا و464 طالبا، موزعين إلى 54 ألفا و504 طلاب في القسم العلمي، و15 ألفا و703 طلاب في القسم الأدبي، بينما عدد طلاب التعليم الديني 247 طالبا، ودبلوم المعلمين عشرة طلاب فقط.

