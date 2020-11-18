تأجيل امتحانات الدور الثاني لطلاب النقل بالتعليم الأساسي والثانوي في تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 نوفمبر 2020, 04:38 مساء
عضو اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الثانوية 2019-2020، سالمة الكرطال، تتفقد سير الامتحانات في تاجوراء، 9 نوفمبر 2020. (تعليم الوفاق)

أعلنت مراقبة تعليم بلدية تاجوراء، اليوم الأربعاء، تأجيل امتحانات الدور الثاني لطلبة سنوات النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي إلى يوم السبت الموافق الخامس من ديسمبر المقبل، حسب ما نشرت على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وبداية الأسبوع الماضي انطلقت امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2019-2020 في المدارس التابعة لوزارة التعليم بحكومة الوفاق، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس «كورونا المستجد».

- طلاب الشهادة الثانوية يواصلون أداء الامتحانات وجولة على لجان تاجوراء

وبلغ إجمالي عدد الطلاب الممتحنين 70 ألفا و464 طالبا، موزعين إلى 54 ألفا و504 طلاب في القسم العلمي، و15 ألفا و703 طلاب في القسم الأدبي، بينما عدد طلاب التعليم الديني 247 طالبا، ودبلوم المعلمين عشرة طلاب فقط.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الولايات المتحدة تسمح لطائرات «737 ماكس» من «بوينغ» بالطيران مجددا
دولى
ترامب يقيل مسؤولًا عن أمن الانتخابات الرئاسية
دولى
دوري الأمم: إسبانيا تسحق ألمانيا بنتيجة ثقيلة وتتأهل إلى نصف النهائي
رياضة عالمية
ليبيا في مذكراته.. أوباما «انزعج» من توريط دولتين له.. وبايدن وصف خوض الحرب ...
ليبيا
لماذا تخلف المرجيني عن الدامجة والمريمي في منتخب ليبيا؟
رياضة محلية
قرار من القنصلية في صفاقس للتسهيل على الليبيين المغادرين تونس
ليبيا
عشرات آلاف الشكاوى من انتهاكات جنسية تطال حركة كشفية أميركية
منوعات
ورطة لمنتخب ليبيا.. وتونس تحلق في الصدارة بعد ساعات
رياضة محلية
نجاة أسترالي في الحادية والتسعين من حادث قفز بالمظلة
منوعات
«نيويورك تايمز»: ترامب بحث مع مستشاريه ضرب موقع نووي إيراني
دولى
شخص ينتحل شخصية طالب ثانوية لأداء امتحاناته بغريان.. وقرار عاجل من «التعليم»
ليبيا
ملتقى الحوار الليبي بتونس: ما هي اختصاصات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية؟
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«فايزر» ستطلب «قريبا جدا» الترخيص للقاحها المضاد لـ«كورونا»