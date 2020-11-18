«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 على طول الساحل

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن لا يتجاوز ارتفاع الموج على طول الساحل 1.25 متر.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن الرؤية ستكون جيدة، عدا فترة سقوط الأمطار، حينها ستصبح متوسطة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء مغطاة جزئيا، بالسحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار متفرقة وتكون جيدة على سرت، تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.

- الرياح جنوبية غربية على زوارة وطرابلس، بينما تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على باقي الساحل، سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 متر ومتر.

- البحر خفيف الموج، ودرجة الحرارة بين 22 و24 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة، وتكون متوسطة خلال سقوط الأمطار.