إسبانيا ترحب بإجراء الانتخابات في ليبيا 24 ديسمبر 2021

ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، 9 نوفمبر 2020 (الإنترنت).

رحبت إسبانيا بتوصل ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس إلى توافق على عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر العام المقبل.

وحثت المشاركين في الملتقى على الحفاظ على روح الإجماع لإعداد الانتخابات، وغيرها من القرارات الحاسمة، حسب بيان صحفي نشرته السفارة الليبية في مدريد، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وثمنت الحكومة الإسبانية مساهمة المشاركات الـ17 في الملتقى، واللائي أعلنَّ توصيات «للرفع من دور المرأة في السياسة الليبية».

وجددت إشادتها بجهد المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، والبعثة الأممية، في البحث عن حل سياسي «يفتح أمام الشعب الليبي أفق السلام والاستقرار والتقدم ضمن بلد موحد».

يذكر أن المشاركات الـ17 في الملتقى أصدرن بيانا مشتركا، طالبن فيه بمراعاة أن يكون أحد النائبين لرئيس الحكومة مستقبلًا امرأة «وذلك ترسيخا وتفعيلا لمبدأ مساهمة المرأة في صنع القرار وبناء الدولة».