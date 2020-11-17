مركز زليتن الطبي يستحدث قسما للعزل B بعد تزايد إصابات «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 نوفمبر 2020, 01:43 مساء
قسم العزل الثاني بمركز زليتن الطبي, (صحة الوفاق)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق أن مركز زليتن الطبي، قام بتجهيز وافتتاح قسم ثانٍ للعزل داخل المستشفى بعد اكتظاظ القسم الأول بحالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد»، فيما تم افتتاح القسم السبت الماضي، في ساعات متأخرة من الليل «ولم تتخذ إجراءات خاصة بالافتتاح للاضطرار والحاجة الماسة لاستخدامه».

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن هذه الخطوة تأتي ضمن السعي لمجابهة فيروس «كورونا»، وفي إطار التعامل مع انتشار الجائحة وتزايد عدد حالات الإصابة.

وبحسب البيان، تم تحوير قسم الطوارئ سابقًا بالمستشفى ليكون قسمًا للعزل B، وتم تجهيزه بالمعدات والتجهيزات التي كانت زودتهم بها وزارة الصحة سابقًا، كما تم تجهيز القسم بغرفة خاصة بالعمليات.

ويضم القسم B أسرَّة للعناية الفائقة ووحدة غسيل كلوي، ليزيد من قدرة قسم العزل زليتن على استقبال المرضى، وفق البيان.

قسم العزل الثاني بمركز زليتن الطبي, (صحة الوفاق)
قسم العزل الثاني بمركز زليتن الطبي, (صحة الوفاق)
قسم العزل الثاني بمركز زليتن الطبي, (صحة الوفاق)
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