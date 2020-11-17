«بلدي مصراتة» يوجه بحصر الفئات المستهدفة من لقاح «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 نوفمبر 2020, 01:04 مساء
اجتماع المجلس البلدي مصراتة مع لجنة مجابهة كورونا، 16 نوفمبر 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

وجه المجلس البلدي مصراتة بإعداد الترتيبات اللازمة قبل وصول اللقاح المضاد لفيروس «كورونا المستجد»، ومنها حصر الفئات المستهدفة.

جاء ذلك خلال لقاء مع اللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة جائحة «كورونا» في مصراتة، أمس الإثنين، حيث تضمنت الترتيبات أيضًا تحديد أماكن توزيع اللقاح، والتنسيق بين مراكز الكشف المبكر ومراكز العزل للجائحة، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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كما تناول الاجتماع آخر التطورات الخاصة بالوضع الوبائي في البلدية، وسبل تقديم الدعم اللازم لمراكز الكشف والعزل، وصرف مستحقات العاملين بها من عناصر طبية وطبية مساعدة وفنية وإدارية، وتكثيف الحملات التوعوية من خلال الوسائل الإعلامية والمساجد.

يذكر أن إجمالي الإصابات بالوباء في مصراتة وصل إلى 6660 حالة، منها 2075 حالة نشطة، وشفاء 4389 مصابًا، بينما توفي 196 آخرون.

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