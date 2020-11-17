توزيع إصابات «كورونا» الجديدة.. طرابلس الأعلى تليها مصراتة وزليتن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 نوفمبر 2020, 11:59 صباحا
إحدى العاملات في برج الأمل ببنغازي خلال إعدادها إحصائية خاصة بمصابي فيروس كورونا، (أرشيفية: الإنترنت)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 612 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الإثنين، منها 345 حالة في طرابلس.

وجاءت مصراتة ثانيًا بـ55 حالة، ثم زليتن بـ28 حالة، و20 حالة في القره بوللي، و18 حالة في غريان، و17 حالة في العجيلات، و13 حالة في سبها، و12 حالة في كل من الزنتان والغريفة، و9 حالات في كل من بني وليد وترهونة، و8 حالات في كل من الشاطئ وجنزور، و7 حالات في صرمان، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء.

إضافة إلى 6 حالات في الزاوية الغرب، و5 حالات في كل من زوارة والجميل ورقدالين، و4 حالات في كل من خليج السدرة والخمس، و3 حالات في كل من يفرن والماية، وحالتين في كل من صبراتة والحوامد وجادو والقلعة، وحالة واحدة في كل من أجدابيا وقصر بن غشير وزلطن والسبيعة ومسلاتة والكفرة والمنشية الجميل وقصر الأخيار والرجبان.

وتماثل للشفاء 638 مصابًا، منهم 387 حالة في طرابلس، و23 حالة في القره بوللي، و31 حالة في قصر بن غشير، و5 حالات في العجيلات، و10 حالات في زلطن، و3 حالات في كل من أجدابيا وخليج السدرة، و47 حالة في ظاهر الجبل، و8 حالات في سبها، و17 حالة في غريان، و41 حالة في مصراتة، وحالة في الكفرة، و38 حالة في زليتن، و24 حالة في الزنتان.

في حين توفي 16 آخرون، بينهم حالتان في كل من طرابلس وترهونة ومصراتة، و3 حالات في قصر بن غشير، و5 حالات في زليتن، وحالة واحدة في كل من الخمس وأجدابيا.

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