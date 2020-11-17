تفعيل مركز عزل جديد لمصابي «كورونا» في القلعة

اجتماع عمداء يفرن والقلعة والظاهر مع أحد أعضاء لجنة مجابهة كورونا، 17 نوفمبر 2020، (بلدية يفرن)

اتفق عمداء بلديات يفرن والقلعة والظاهر مع عضو اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا محمد ساسي على التسريع في تفعيل مركز العزل ببلدية القلعة؛ ليكون لدى المنطقة مركزي عزل.

جاء ذلك خلال اجتماع بحضور مدراء مراكز العزل بتلك البلديات، اليوم الثلاثاء، حسب بيان بلدية يفرن على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتوافق المجتمعون على جعل مستوصف أم جرسان في يفرن كمركز لاستقبال حالات الاشتباه، كما زاروا مراكز العزل للنظر فى توفير ما يلزمها من نواقص.

وسجلت في ليبيا 722 إصابة بالفيروس، حسب آخر إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراضي، عن يوم الأحد الماضي، منها خمس حالات في القلعة.