بالصور: بدء صيانة طريق «نالوت - سيناون»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 نوفمبر 2020, 12:04 مساء
جانب من أعمال إزالة الطبقة الاسفلتية على طريق «نالوت -- سيناون»، 16 نوفمبر 2020، (بلدي غدامس

أعلن المجلس البلدي غدامس اليوم، الإثنين، انطلاق العمل في مشروع صيانة طريق «نالوت - سيناون».

وبدأت الشركات في مباشرة العمل بعد تذليل الصعوبات التي واجهت المشروع، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار المجلس إلى أنه سينسق مع المجالس البلدية الأخرى لمراقبة مستوى الأداء، وحل أي صعوبات قد تظهر خلال تنفيذ المشروع، كما سيتواصل مع الجهات المعنية لبحث إمكانية استكمال مشروع الطريق حتى مدينة غدامس.

ويربط الطريق بين بلديات درج ونالوت وغدامس وسيناون، بطول أكثر من 200 كيلومتر، وكان من المقرر إجراء أعمال الصيانة واستكماله منذ العام 2011، لكنها تأخرت عدة مرات، وآخرها حين بقي المشروع قيد الدراسة في ديوان المحاسبة لحين الموافقة عليه أخيرا.

بقايا أعمال الإزالة والحفر في الطريق
إحدى المعدات وسيارة ومكان إعاشة على جانب الطريق
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مليون إصابة جديدة بـ«كورونا» في أميركا خلال أقل من أسبوع
دولى
وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم
عربى
ترامب يتراجع عن الاعتراف بفوز بايدن بعدما بدا متجهًا للإقرار بالهزيمة
دولى
للمرة الأولى.. القوات المصرية والسودانية تنفذ المناورات الجوية المشتركة «نسور ...
دولى
الأرمن يحرقون منازلهم قبل تسليم القرى إلى باكو في ناغورنو قره باغ.. «هذا منزلي ...
دولى
الليبي أبولبابة يقود ماريبور السلوفيني للفوز في دورى طائرة أوروبا
رياضة محلية
وليامز تعلن رسميا موعد الانتخابات
ليبيا
ما خيارات العمل أمام دونالد ترامب بعد مغادرة البيت الأبيض؟
دولى
مصدر بقطاع النفط لـ«رويترز»: تعافي الإنتاج الليبي بشكل أسرع من المتوقع
ليبيا
«العليا لمكافحة وباء كورونا» توافق على فرش المساجد بالسجاد مع دخول فصل الشتاء
ليبيا
ضبط مرتكبي جريمة قتل مواطن في بنغازي
ليبيا
الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي تخلي مقرات وحدات عسكرية داخل المدينة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

واجه أمراض الشتاء بهذه الأسلحة الغذائية