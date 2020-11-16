بالصور: بدء صيانة طريق «نالوت - سيناون»

جانب من أعمال إزالة الطبقة الاسفلتية على طريق «نالوت -- سيناون»، 16 نوفمبر 2020، (بلدي غدامس

أعلن المجلس البلدي غدامس اليوم، الإثنين، انطلاق العمل في مشروع صيانة طريق «نالوت - سيناون».

وبدأت الشركات في مباشرة العمل بعد تذليل الصعوبات التي واجهت المشروع، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار المجلس إلى أنه سينسق مع المجالس البلدية الأخرى لمراقبة مستوى الأداء، وحل أي صعوبات قد تظهر خلال تنفيذ المشروع، كما سيتواصل مع الجهات المعنية لبحث إمكانية استكمال مشروع الطريق حتى مدينة غدامس.

ويربط الطريق بين بلديات درج ونالوت وغدامس وسيناون، بطول أكثر من 200 كيلومتر، وكان من المقرر إجراء أعمال الصيانة واستكماله منذ العام 2011، لكنها تأخرت عدة مرات، وآخرها حين بقي المشروع قيد الدراسة في ديوان المحاسبة لحين الموافقة عليه أخيرا.

بقايا أعمال الإزالة والحفر في الطريق

إحدى المعدات وسيارة ومكان إعاشة على جانب الطريق