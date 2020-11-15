الجرندي: تونس قدمت عدة مبادرات لعقد ملتقى الحوار الليبي دون تدخلات خارجية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 نوفمبر 2020, 10:46 مساء
وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي. (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، اليوم الأحد، إن الرئيس قيس سعيد استعرض مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، المبادرات التي قامت بها تونس، والاتصالات التي أجرتها مع دول الجوار والشركاء الأجانب، من أجل أن يكلل مسار مؤتمر برلين بالنجاح، وحتى «يدور منتدى الحوار الليبي الليبي في تونس في أفضل الظروف، ودون تدخلات خارجية».

وشدد الجرندي، على أن هذا الأمر (عدم التدخل الأجنبي) «شرط لا بدّ منه لإعطاء أفضل حظوظ النجاح لهذا الحوار».

تصريحات الجرندي جاءت عقب جلسة عمل بين الوفدين التونسي والقطري، كان الملف الليبي أهم محاورها خلال أول زيارة يقوم بها الرئيس قيس سعيد منذ انتخابه العام الماضي إلى قطر.

و قال الجرندي، اليوم الأحد، إن الأمل يحدو الجميع في أن يحقق منتدي الحوار الليبي في تونس أهدافه، مؤكدا ضرورة وضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة من أجل إرساء مقومات الاستقرار والديمقراطية.

وبهذا الخصوص قال الوزير التونسي إن الهدف الأساسي لخارطة الطريق، هو تنظيم انتخابات في ليبيا، مؤكدا «من مصلحة الجميع أن يسود الاستقرار في ليبيا» .

وتأتي زيارة قيس سعيد الى قطر موازاة مع احتضان تونس ملتقى الحوار الليبي الشامل، المقرر أن يسدل الستار مساء اليوم، باتفاق على خارطة طريق لحل الأزمة تتضمن إجراء انتخابات في ديسمبر 2021، وذلك بعد الانتهاء من صيغة توافقية حول التوزيع الجغرافي للمناصب.

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