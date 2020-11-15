مديرية أمن بنغازي تبدي استعدادها لتأمين حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 نوفمبر 2020, 06:52 مساء
اجتماع مدير أمن بنغازي مع مدير إدارة الخدمات الصحية. (مديرية أمن بنغازي)

أبدت مديرية أمن بنغازي استعدادها لتأمين حملة التطعيم المقررة ضد الإنفلونزا الموسمية، بالتعاون مع إدارة الخدمات الصحية، حسب ما أعلنته المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك، خلال اجتماع مدير أمن بنغازي، العقيد ونيس الشكري، أمس السبت، مع مدير إدارة الخدمات الصحية، ناصر الكاديكي، الذي خصص لبحث الاستعدادات لانطلاق حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، في إطار التعاون المشترك بين المديرية والإدارة.

وقالت مديرية أمن بنغازي إن مدير إدارة الخدمات الصحية، ناصر الكاديكي، أوضح لمدير الأمن العقيد ونيس الشكري، برنامج الحملة والمساهمة في تأمين العيادات المجمعة والمراكز الصحية المستهدفة بالتطعيم.

وأضافت أن مدير الأمن «أبدى الاستعداد التام لمديرية الأمن وتعاونها من أجل الصالح العام وإرساء الأمن والمحافظة على مرافق الرعاية الصحية الأولية، لإنجاح هذا العمل الوطني».

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