ندوة علمية عن داء السكري بطبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 14 نوفمبر 2020, 06:15 مساء
ندوة علمية عن داء السكري بطبرق, 14 نوفمبر 2020. (بوابة الوسط)

نظم مركز السكر والغدد الصماء بطبرق، مساء اليوم السبت، ندوة علمية عن داء السكري الذي يصادف اليوم العالمي للتوعية من داء السكري.

وقالت مسؤولة الإعلام بمركز السكر والغدد الصماء طبرق، إقبال عبدالعاطي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن المركز يحرص على إقامة مثل هذه الأنشطة لتوعية الناس بمخاطر السكري، لذلك عليهم اتباع الإرشادات الصحية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وأضافت عبدالعاطي، أن مركز السكر والغدد الصماء بطبرق أقام على هامش الندوة، معرضًا للوجبات والأكلات الصحية الخالية من السكر للتوعية من مخاطر داء السكري.

ويصادف اليوم السبت 14 نوفمبر، اليوم العالمي للسكري، وفيما تدوم الحملة على السكري طوال العام، فإن تحديد ذلك التاريخ تم من قبل الاتحاد الدولي للسكري ومنظمة الصحة العالمية، إحياءً لذكرى ميلاد فردريك بانتنغ الذي شارك تشارلز بيست في اكتشاف مادة الأنسولين العام 1922، وهي المادة الضرورية لبقاء الكثيرين من مرضى السكري على قيد الحياة.

ندوة علمية عن داء السكري بطبرق, 14 نوفمبر 2020. (بوابة الوسط)
ندوة علمية عن داء السكري بطبرق, 14 نوفمبر 2020. (بوابة الوسط)
ندوة علمية عن داء السكري بطبرق, 14 نوفمبر 2020. (بوابة الوسط)
ندوة علمية عن داء السكري بطبرق, 14 نوفمبر 2020. (بوابة الوسط)
ندوة علمية عن داء السكري بطبرق, 14 نوفمبر 2020. (بوابة الوسط)
ندوة علمية عن داء السكري بطبرق, 14 نوفمبر 2020. (بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ما خيارات العمل أمام دونالد ترامب بعد مغادرة البيت الأبيض؟
دولى
إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا
رياضة عالمية
في خطوة هي الأولى لوزير خارجية أميركي.. بومبيو يعتزم زيارة مستوطنة بالضفة و«فتح»...
دولى
الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي تخلي مقرات وحدات عسكرية داخل المدينة
ليبيا
بعد أسبوع على إعلان النتائج.. الصين تهنئ بايدن لفوزه بالانتخابات الأميركية
دولى
مدع فرنسي «يقلل» من سحب شاهد رئيس في قضية التمويل الليبي اتهامه ساركوزي
ليبيا
الكرة الليبية تفتح المدارس التدريبية من جديد في 2021
رياضة محلية
جو بايدن يفوز في أريزونا ويعزز انتصاره بانتخابات الرئاسة الأميركية
دولى
جريدة «الوسط»: مولودان في انتظار مخاض ملتقى تونس
ليبيا
أوباما في مذكراته: انقساماتنا عميقة
دولى
تراجع «الإسلاميين» والنساء في نتيجة الانتخابات النيابية الأردنية
عربى
«برشلونة» يقاضي نيمار
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اختبار يكشف سرطان المريء في دقيقة