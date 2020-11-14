ندوة علمية عن داء السكري بطبرق

ندوة علمية عن داء السكري بطبرق, 14 نوفمبر 2020. (بوابة الوسط)

نظم مركز السكر والغدد الصماء بطبرق، مساء اليوم السبت، ندوة علمية عن داء السكري الذي يصادف اليوم العالمي للتوعية من داء السكري.

وقالت مسؤولة الإعلام بمركز السكر والغدد الصماء طبرق، إقبال عبدالعاطي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن المركز يحرص على إقامة مثل هذه الأنشطة لتوعية الناس بمخاطر السكري، لذلك عليهم اتباع الإرشادات الصحية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وأضافت عبدالعاطي، أن مركز السكر والغدد الصماء بطبرق أقام على هامش الندوة، معرضًا للوجبات والأكلات الصحية الخالية من السكر للتوعية من مخاطر داء السكري.

ويصادف اليوم السبت 14 نوفمبر، اليوم العالمي للسكري، وفيما تدوم الحملة على السكري طوال العام، فإن تحديد ذلك التاريخ تم من قبل الاتحاد الدولي للسكري ومنظمة الصحة العالمية، إحياءً لذكرى ميلاد فردريك بانتنغ الذي شارك تشارلز بيست في اكتشاف مادة الأنسولين العام 1922، وهي المادة الضرورية لبقاء الكثيرين من مرضى السكري على قيد الحياة.

ندوة علمية عن داء السكري بطبرق, 14 نوفمبر 2020. (بوابة الوسط)

ندوة علمية عن داء السكري بطبرق, 14 نوفمبر 2020. (بوابة الوسط)

ندوة علمية عن داء السكري بطبرق, 14 نوفمبر 2020. (بوابة الوسط)

ندوة علمية عن داء السكري بطبرق, 14 نوفمبر 2020. (بوابة الوسط)

ندوة علمية عن داء السكري بطبرق, 14 نوفمبر 2020. (بوابة الوسط)

ندوة علمية عن داء السكري بطبرق, 14 نوفمبر 2020. (بوابة الوسط)