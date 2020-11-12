بالصور: ضبط أدوية ومواد منتهية الصلاحية في صيدليات بالزاوية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 نوفمبر 2020, 11:28 صباحا
مفتشان بمركز الرقابة على الأغذية خلال جولة بأحد صيدليات الزاوية، 12 نوفمبر 2020، (صفحة المركز على فيسبوك)

ضبط مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية مكتب الزاوية مواد وأدوية في عدة صيدليات بالمدينة.

جاء ذلك خلال حملات تفتيشية لأفراد المكتب، بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي بالمدينة، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وسجل المفتشون عدة ملاحظات، وهي أن غالبية الصيدليات تعاني من غياب النظافة وخاصة الأرفف المعروض بها الأدوية، إضافة إلى عدم توافر الاشتراطات الصحية للمخازن داخلها.

كما لاحظوا «ظاهرة وضع مادة الديزل لتشغيل المولدات داخل الصيدليات والمخارن، مما يمثل خطورة حقيقية بالنظر للتركيبات الكيميائية الخاصة بالأدوية».

وشهدت تلك الزيارات اتخاذ عدة إجراءات قانونية حيال المخالفين؛ حفاظا على صحة وسلامة المواطن، وفق البيان.

إحدى الصيدليات المستهدفة في الجولات
دواء منتهي الصلاحية ضبطه المفتشون
وضع مادة «الديزل» إلى جوار الأدوية في مخزن بإحدى الصيدليات
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