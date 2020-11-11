وليامز: على الملتقى السياسي حماية التقدم الذي أحرزته اللجنة العسكرية المشتركة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 نوفمبر 2020, 10:15 مساء

دعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، الأعضاء المشاركين في أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس، إلى حماية التقدم الذي أحرزته اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، منوهة إلى أن اللجان الفرعية المتعلقة بالترتيبات الأمنية في سرت ستعلن غدًا نتائج المباحثات الخاصة بها.

وأكدت وليامز خلال مؤتمر صحفي عقدته، مساء اليوم الأربعاء، أن «إنجازات المسار السياسي ستوازي الإنجازات المحققة بالمحادثات العسكرية»، مشيرة إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة بدأت اليوم اجتماعاتها في سرت، وأحرزت تقدمًا في تنفيذ اتفاق جنيف، وستعقد مؤتمرًا صحفيًّا مساء غد الخميس لإيضاح قرارات اللجنة والاتفاق على الخطوات المستقبلية.

كما نبهت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة إلى أنه «لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية حتى الآن في ملتقى الحوار السياسي»، مشيرة إلى «تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا المستجد بين المشاركين في الحوار، لكنهم الآن في الحجر الصحي بالفندق الذي يقيمون فيه.

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