تسجيل حالتي «كورونا» في أجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 نوفمبر 2020, 09:25 مساء
جانب من أعمال سحب عينات الكشف عن فيروس «كورونا المستجد». (اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» بأجدابيا)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في أجدابيا، اليوم الأربعاء، تسجيل حالتي إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى حالة شفاء من الفيروس.

وقالت اللجنة في إيجازها اليومي المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» إنها تسلمت من المختبر المرجعي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع أجدابيا نتائج تحليل الكشف عن فيروس «كورونا» لـ13 عينة، ليتبين سلبية 11 عينة وإيجابية عينتين.

- افتتاح مختبر للكشف عن «كورونا» في أجدابيا.. وست وفيات جديدة في المدينة

ومطلع نوفمبر الجاري، أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا المستجد» في أجدابيا افتتاح مختبر جديد للكشف عن الفيروس «PCR»، مشيرة إلى تسجيل 20 حالة إصابة جديدة وست وفيات بالفيروس في الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر الماضي.
 

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