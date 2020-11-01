افتتاح مختبر للكشف عن «كورونا» في أجدابيا.. وست وفيات جديدة في المدينة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 نوفمبر 2020, 02:59 مساء
عنصران طبيان في المستشفى الميداني العسكري أجدابيا، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في أجدابيا افتتاح مختبر جديد للكشف عن الفيروس «P.C.R»، مشيرة إلى تسجيل 20 حالة إصابة جديدة وست وفيات بالفيروس في الفترة من 25 أكتوبر الماضي حتى أمس السبت.

وأوضحت في بيان اليوم الأحد أن المختبر المرجعي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض في أجدابيا استقبل 35 عينة، جاءت 20 منها إيجابية، و15 سلبية، فيما توفيت ست حالات.

وأشارت اللجنة إلى أن عدد العينات منذ بداية الجائحة في مارس الماضي حتى أمس السبت بلغ 1429 عينة، جاءت 472 منها إيجابية، فيما توفيت 42 حالة؛ وذلك من دون احتساب الحالات الموجودة في مستشفى الشهيد امحمد المقريف.

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