إطلاق اسم الدكتور علي الرويعي على مستشفى الأمراض النفسية بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 نوفمبر 2020, 03:48 مساء
الدكتور الراحل علي الرويعي, (صحة الموقتة)

أعلن وزير الصحة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب، إطلاق اسم الدكتور الراحل علي الرويعي، على مستشفى الأمراض النفسية بنغازي.

وقرر الوزير ظهر اليوم الأربعاء، عقب جلسة مجلس الوزراء بالحكومة الموقتة العادي الرابع لهذا العام، تسمية المستشفى باسم الدكتور الرويعي ليكون «عربون وفاء لمسيرته والمجهودات التي بذلها حين كان على رأس المستشفى».

وفاة مدير مستشفى النفسية بنغازي الدكتور علي محمد الرويعي

وأكد وزير الصحة، في بيان للوزارة اليوم، أن هذا أقل ما يمكن تقديمه من لمسة وفاء وعرفان وتقدير تجاه الزميل الراحل، «حتى نظل نذكره بالخير والثناء دائماً نظرا لعطائه اللا محدود وتفانيه في خدمة المرضى، وتخليدا لجهوده المبذولة في القطاع»، مؤكدا أن الدكتور الرويعي كان أحد أركان المستشفى، وله بصمات واضحة في مجال الأمراض النفسية في البلاد.

وتوفي أمس، مدير مستشفى النفسية بنغازي، الدكتور علي محمد الرويعي، والذي يعد رائد الطب النفسي في ليبيا.

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