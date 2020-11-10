نقابة معلمي طبرق والأشهب وامساعد: لا دراسة قبل تنفيذ 5 مطالب

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 10 نوفمبر 2020, 01:19 مساء
اجتماع نقابة المعلمين في بلديات طبرق والأشهب وإمساعد, 10 نوفمبر 2020. (بوابة الوسط)

أعلنت نقابة المعلمين في بلديات طبرق والأشهب وامساعد قرارها بعدم فتح المدارس إلا بعد تلبية مطالب خمسة، وعلى رأسها إقالة وزير التعليم بالحكومة الموقتة.

وقال نقيب معلمي طبرق، سالم نصر، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن النقابة عقدت اجتماعا اليوم بحضور مديري عدد من المدارس، لوضع المطالب «المشروعة» لهم أمام المسؤولين.

وتابع أن هذه المطالب تتمثل في تفعيل القانون رقم 4، وتعويض المدرسين ببدل عطلة يوم السبت، فضلا عن تعويض مدرسين الجداول، وتعقيم المدارس قبل بداية العام الدراسي، وقبل كل ذلك إقالة وزير التعليم.

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