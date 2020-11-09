ضبط مواد غذائية ومشروبات منتهية الصلاحية في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الإثنين 09 نوفمبر 2020, 02:59 مساء
أحد أفراد جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا خلال مصادرة كميات من المشروبات الغازية، 9 نوفمبر 2020، (صفحة المكتب الإعلامي للجهاز على فيسبوك)

أعلن جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا ضبط مواد غذائية ومشروبات غازية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمدينة.

وعثرت الدوريات الأمنية التابعة للجهاز على كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في أحد محال المدينة، حسب بيان مكتب الإعلام بالجهاز، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وجرت مصادرة جميع الكميات، وغلق المحل التجاري وإحالة القائمين عليه إلى قسم المخالفات بالجهاز.

وطالب الحرس البلدي المواطنين والمقيمين بالتأكد من تاريخ إنتاج المنتجات قبل عملية الشراء، والتبليغ عن أي منتج منتهي الصلاحية.

كميات من الأغذية منتهية الصلاحية المصادرة
مشروبات غازية لا تصلح للاستهلاك الآدمي
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