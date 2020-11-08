«الرئاسة المصرية»: السيسي يستعرض مع لودريان موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 نوفمبر 2020, 07:17 مساء
لقاء سابق بين السيسي ولودريان. (أرشيفية: الإنترنت)

استعرض الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، «موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه ليبيا، وذلك خلال لقاء عقد بقصر الاتحادية في القاهرة، جرى خلاله التباحث حول آخر تطورات القضية الليبية، بحسب ما أعلنه الناطق باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي.

وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية عبر صفحته على «فيسبوك» إن الرئيس السيسي استعرض مع لودريان «موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه ليبيا، لا سيما فيما يتعلق بدعم المباحثات الحالية في كافة المسارات استناداً إلى استخلاصات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، وتثبيت وقف إطلاق النار والتمسك بالخطوط المعلنة للحيلولة دون تجدد الاشتباكات وصولاً لإجراء الاستحقاق الانتخابي وتشكيل الحكومة، وذلك للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، وبدء مرحلة جديدة للأجيال الحالية والقادمة من الشعب الليبي الشقيق».

وأضاف راضي أن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أشاد من جانبه، «بالدور المصري الهام لتسوية الأزمة الليبية، والجهود الشخصية للرئيس السيسي في هذا الإطار، حيث ساهمت الخطوط المعلنة من جانب (الرئيس المصري) في تعزيز جهود العملية السياسية في ليبيا، كما برهنت على محورية دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي ومنطقة الشرق الأوسط».

وأكد لودريان للرئيس المصري «حرص فرنسا على استمرار التعاون والتنسيق المكثف بين البلدين في هذا الملف الهام»، وفق الناطق باسم الرئاسة المصرية.

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