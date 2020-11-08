عبدالرحمن عمير يتسلم مهامه وكيلا لـ«صحة الوفاق» لشؤون الإمداد والمشروعات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 نوفمبر 2020, 01:34 مساء
وكيل الوزارة لشؤون الإمداد والمشروعات الدكتور عبدالرحمن عمير, (صحة الوفاق)

قالت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، إن وكيل الوزارة لشؤون الإمداد والمشروعات الدكتور عبدالرحمن عمير، تسلم مهامه صباح اليوم، ليبدأ أول اجتماعاته للوقوف على الأمور العالقة بالقطاع.

وبحسب البيان، حضر مراسم التسليم عدد من مديري الإدارات بالوزارة.

وأوضح البيان أن عمير عقد اجتماعه الأول مع كل من مدير إدارة الشؤون الطبية، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، ومدير إدارة الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة ومدير إدارة الطوارئ الصحية، لمناقشة بعض الأمور العالقة بوزارة الصحة والمتعثرة والعاجلة ودراسة الحلول الممكنة بخصوصها.

كما سيجتمع بجهاز الإمداد الطبي، ولجنة المشتريات بالمجلس الرئاسي، ولجنة العطاء العام ولجنة العطاءات بالوزارة، ومدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة، وإدارة التفتيش والمتابعة بالوزارة.

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