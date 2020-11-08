232 إصابة جديدة بـ«كورونا» في مصراتة خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 نوفمبر 2020, 01:55 صباحا
مركز مصراتة الطبي. (الإنترنت: أرشيفية)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، الأحد، تسجيل 232 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت اللجنة في إجازها اليومي المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» إنها تسلمت، السبت، نتائج 486 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» من مختبر مصراتة المرجعي، ليتبين إيجابية 232 حالة، إضافة إلى 13 حالة شفاء، وحالة وفاة وحيدة.

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وسجلت مصراتة 43 حالة إصابة بفيروس «كورونا»، السبت، ضمن حصيلة إصابات يومية في عموم ليبيا بلغت 595 حالة، حسب البيان اليومي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

 وبهذا الإعلان، وصل إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس منذ وصوله إلى البلاد في مارس الماضي إلى 67 ألفًا و39 حالة، مازال 26 ألفًا و870 منها نشطًا، وتماثل 39 ألفًا و243 آخرون للشفاء، فيما توفي 920 مصابًا.

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