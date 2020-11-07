السوق الموازية: ارتفاع الدولار واليورو والاسترليني أمام الدينار

ارتفعت العملة الأميركية أمام العملة الليبية في بداية تعاملات الأسبوع بالسوق الموازية، اليوم السبت، ليسجل الدولار 6.31 دينار اليوم السبت، مقابل 6.295 دينار نهاية الأسبوع الماضي.

فيما حققت العملة الأوروبية الموحدة زيادة كبيرة بواقع 13قرشًا، لتصل إلى 7.39 دينار لليورو، مقابل 7.26 دينار خلال الفترة نفسها، وفق متعاملين وصفحات معنية بالسوق.

كذلك حققت العملة البريطانية قفزة اليوم بواقع 15 قرشًا، ليسجل الجنيه الاسترليني 8.15 دينار مقابل 8 دينارات أول من أمس.

في حين تراجعت الليرة التركية إلى 0.74 دينار مقابل 0.75 دينار، وزاد الدينار التونسي بواقع خمسة قروش إلى 2.31 دينار مقابل 2.26 دينار.