مؤسسة النفط: الإنتاج بلغ 1.03 مليون برميل يوميا

مجمع في حقل السرير النفطي، 12 أكتوبر 2020، (شركة أجوكو)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم السبت، أن معدل إنتاج النفط تجاوز مليون برميل يوميًّا، معتبرة أن الفضل في هذا الإنجاز يعود للعاملين في القطاع بمختلف المناطق الليبية.

وأوضحت المؤسسة، في بيان، أنها تمكنت من رفع معدلات الإنتاج إلى مليون و36 ألف برميل نفط في اليوم، مضيفة أن الفضل في ذلك يعود إلى «العاملين بقطاع النفط بمختلف مناطق ليبيا، الذين تمكنوا من تحقيق هذه الإنجازات الكبيرة، التي لم تكن لتتحقق لولا تكاتفهم، وجهودهم الاستثنائية التي بُذلت في ظروف صعبة للغاية، خاصة الظروف المالية الحالية التي يمر بها القطاع».

وقال البيان إن المؤسسة «تواجه صعوبات مالية جمة وشحًّا كبيرًا في ميزانياتها، أدى لتراكم الديون على شركات القطاع وتأخر كبير لمرتبات شركاتها الخدمية»، محذرة من أنها ربما لن تتمكن من المحافظة على مستويات الإنتاج الحالية، «بل من الممكن انخفاضها إو إيقافه بالكامل في ظل تلكؤ بعض الجهات وعرقلتها جهود المؤسسة لزيادة الإنتاج والنهوض باقتصاد الوطن من جديد».